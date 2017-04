Niedziela Palmowa w Lublinie. Wierni przeszli z palmami do archikatedry

W niedzielę ulicami Lublina przeszła procesja z palmami. Jej uczestnicy wyruszyli spod Kościoła Akademickiego KUL do archikatedry, gdzie została oprawiona uroczysta msza święta.

Przewodniczył jej arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Przed mszą w archikatedrze młodzi ludzie mieli okazję spotkać się z siostrą Annie Demerijan z Aleppo w Syrii.

Obchodzona przez katolików Niedziela Palmowa, czyli święto ustanowione na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczyna Wielki Tydzień. Dla osób wierzących jest to czas duchowego przygotowania do przeżywania męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.