Convergys obecnie zatrudnia 120 osób. Do końca roku planuje przyjąć do pracy kolejne 60.

– Związane jest to z bardzo dobrą oceną naszej działalności przez naszych niemieckich partnerów. Okazuje się, że nasi pracownicy w Lublinie lepiej obsługują niemieckojęzycznych klientów niż tamtejsze call center – mówi Paweł Puła, dyrektor lubelskiego oddziału.

Firma chwali się komfortowymi warunkami pracy jakie oferuje swoim pracownikom. To m.in. podniesienie pensji po trzech miesiącach do 5 tys. zł brutto (oprócz wynagrodzenia podstawowego wliczana jest w to prowizja) i stworzenie programu tzw. poziomych ścieżek karier. Nowością jest program motywacyjny „Be the Best” oferujący nagrody dla pracowników.

– Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć przez tak krótki czas. To ekscytujące, widzieć jak wiele osób rozpoczęło i rozwinęło u nas swoją karierę – mówi Puła.

Firmę chwali też prezydent miasta. – Sukces takich firm jak Convergys w Lublinie pokazuje, że nasze miasto jest dla nich doskonałą lokalizacją. Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jedną z priorytetowych branż strategii 2020. Cieszę się, że od początku swojej obecności na naszym rynku firma współpracuje z lubelskimi uczelniami – mówi Krzysztof Żuk. ask

Lublin ma ambicje

W ramach sektora nowoczesnych usług w Lublinie działa ponad 70 firm. Niemal 50 to firmy związane z branżą IT. W 2016 r. lubelski rynek wzbogacił się o 9 kolejnych przedsiębiorstw.

W 2015 r. sektor ten zatrudniał ponad 6,4 tys. pracowników, a rok później już ponad 7,4 tys.

Firmom z branży BSS (Business Support Services) Lublin oferuje 42 nowoczesne budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej ponad 147 tys. mkw., a kolejne 140 tys. jest w budowie i przygotowaniu.