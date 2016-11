"Niemieckie płyny do prania. Okazja". Gang podrabiał płyny do mycia naczyń i proszki do prania

Policjanci z lubelskiego CBŚ rozbili gang podrabiający płyny do mycia naczyń i proszki do prania. Zatrzymano osiem osób. Na nielegalnym procederze grupa zarobiła około miliona złotych.

Policjanci jednocześnie weszli do domów w Lublinie, Żywcu, Grójcu, Rykach i Świdniku. Zatrzymali m.in. szefa grupy. Trafili też do drukarni, gdzie oszuści produkowali etykiety umieszczanie później na podrabianym towarze.

– Podczas przeszukań prowadzonych wspólnie z wywiadem skarbowym policjanci zabezpieczyli 1500 kilogramów środków chemicznych, które zostały zabezpieczone w jednej z firm w powiecie grójeckim – mówi kom. Agnieszka Hamelusz z CBŚP.

Policjanci i prokuratorzy od kilku miesięcy rozpracowywali gang. Jak ustalili, jego członkowie od listopada 2014 roku do tej pory sprzedali co najmniej 54 „tiry” wypełnione proszkami do prania i żelami. Wartość towaru wyceniono na 2,3 mln złotych. Członkowie grupy mieli handlować nie tylko w Polsce, ale również na Litwie i Ukrainie.

Lider gangu, 34-letni Zdzisław K. usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

– Pozostałym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również prania pieniędzy, oszustw i naruszeń prawa własności przemysłowej – wylicza kom. Hameleusz.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci planują kolejne zatrzymania.