Nieoficjalnie: Krzysztof Żuk szefem PO w Lubelskiem. Zdecydowały dwa głosy

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po dostarczeniu oryginałów protokołów z głosowań w poszczególnych powiatach. - Przedstawiciele powiatowych komisji muszą to zrobić osobiście następnego dnia po wyborach - mówi Adam Wasilewski, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej PO w województwie lubelskim.

Z informacji przekazywanych zakulisowo przez partyjnych działaczy wynika, że w całym regionie głosy oddało nieco ponad 800 z ok. 900 uprawnionych osób (warunkiem było opłacenie składek członkowskich).

W terenie większe poparcie zebrał Grabczuk. Jak informował na Facebooku poseł Stanisław Źmijan, w powiecie bialskim wicemarszałek województwa otrzymał 100 proc. głosów, wygrywając 48:0. Po podliczeniu nieoficjalnych wyników ze wszystkich powiatów z wyjątkiem Lublina, Żuk miał o 140 głosów mniej.

Kluczowe miały więc okazać się głosy oddane w stolicy województwa, gdzie głosowało ok. 250 osób. Tu zdecydowanie wygrał Krzysztof Żuk i najprawdopodobniej to on będzie kierował lubelska Platformą.

Przypomnimy, że o przywództwo w lubelskiej PO zamierzała ubiegać się także Joanna Mucha. Kilka dni przed wyborami zrezygnowała jednak ze startu, udzielając poparcia Żukowi.

W sobotę członkowie PO wybierali także szefów struktur w poszczególnych powiatach. W Lublinie, według wciąż nieoficjalnych informacji, reelekcję uzyskał Grzegorz Nowakowski. Jego kontrkandydatką była miejska radna Anna Ryfka.