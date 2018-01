Nieruchomości w Lublinie: Miejskie działki i kamienice trafią na sprzedaż

Zielona 5

Jedną z ciekawszych nieruchomości, które mają trafić na sprzedaż, jest kamienica przy ul. Zielonej 5, w której mieszczą się m.in. kasy biletowe Zarządu Transportu Miejskiego.

– Nie mamy możliwości zagospodarowania tej nieruchomości ze względu na zaangażowanie w inne inwestycje. Nie mamy planów co do tego budynku, dlatego kierujemy go na sprzedaż – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.

Prezydent zamierza wystąpić do Rady Miasta o zgodę na spieniężenie tej kamienicy. Głosowanie w tej sprawie planowane jest wstępnie na czerwiec. Jeżeli radni zgodzą się na sprzedaż, wtedy miasto przystąpi do wyceny nieruchomości.

Budynek przy Zielonej 5 sąsiaduje z niezabudowaną, dostępną od ulicy działką, której właścicielem jest lubelska spółka Bieńkowski, Lis, Mierzwa Architekci. Spółka planuje wzniesienie tu budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w parterze. Firma stara się już o niezbędne pozwolenia.

3 Maja 4

O tym budynku już pisaliśmy, bo pod koniec grudnia Rada Miasta pozwoliła na jego sprzedaż. Do końca marca z zabytku ma się wyprowadzić sanepid. Potem nieruchomość zostanie wyceniona, a miasto poszuka dla niej nowego właściciela. Ratusz tłumaczy, że budynek jest za mały, by mógł być wykorzystany na potrzeby urzędu, a poza tym wymaga kosztownego remontu.

Zaraz za plecami tego zabytku, na działce przy ul. Żołnierzy Niepodległej (tak nazywa się teraz dawna ul. I Armii Wojska Polskiego), ma powstać budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze i dwupoziomowym garażem podziemnym. Taką inwestycję planuje tu lubelska firma Sagan, która ma już pozwolenie na budowę.

Bernardyńska 16

Ten budynek nie jest w 100 proc. własnością miasta. Samorząd jest tylko współwłaścicielem tej kamienicy. – Znalazła się w planie sprzedaży, ale nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja co do jej przyszłości – zastrzega Krzyżanowska. Na sprzedaż musieliby się jeszcze zgodzić radni.

Białkowska Góra 5

Jeszcze w styczniu może dojść w Radzie Miasta do głosowania w sprawie niezabudowanej działki na rogu ul. Białkowska Góra i Niskiej. Grunt położony jest naprzeciw otwartego kilka lat temu sklepu sieci Lidl.

– Zależy nam na rewitalizacji tej przestrzeni, będzie to możliwe przy zaangażowaniu prywatnego inwestora – tłumaczy rzeczniczka Ratusza. Miasto zamierza na własny koszt odnowić położony niedaleko Słomiany Rynek, a także przebudować (co przełożono na przyszły rok) ul. Kalinowszczyzna.

Wabikiem na kupców mają być dwie wydane przez Urząd Miasta decyzje określające możliwość zagospodarowania tej działki. Jedna pozwala na budynek usługowy. Druga mówi o budynku jednorodzinnym z częścią usługową.

Puławska

O ile pozwoląna to radni, na sprzedaż wystawione mają być także miejskie grunty między ul. Puławską a al. Sikorskiego. Mowa o terenie położonym między restauracją McDonald’s a nieruchomością zajmowaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Część tej nieruchomości miasto musiało oddać dawnym właścicielom. – W związku z działka przestała być tak atrakcyjna jak wcześniej – przyznaje Krzyżanowska. Ratusz ma już konkretny plan. – Uregulujemy przebieg ul. Puławskiej rezerwując kawałek gruntu na pas drogowy, resztę kierujemy na sprzedaż jako działkę odrębną.

Balladyny 10

Co najmniej 1,5 mln złotych życzy sobie miasto za działkę z budynkiem przy Balladyny, gdzie niegdyś mieściły się sklepy. Budynek ma już 49 lat, a od blisko roku jest wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Działka, na której stoi, jest przeznaczona w planie zagospodarowania pod usługi komercyjne. Radni zgodzili się już na sprzedaż tej nieruchomości.

Dworek Grafa

Na 19 lutego zaplanowany jest kolejny przetarg na sprzedaż Dworku Grafa wraz z przyległymi działkami, które w planie zagospodarowania terenu są przeznaczone pod usługi komercyjne. Miasto już od dłuższego czasu bezskutecznie szuka kupca na tę nieruchomość. Aktualna cena wywoławcza za całość to 6 mln 145 tys. złotych.