Niewielki most, a utrudnienia dla kierowców będą ogromne. Zamkną drogę

To, że most jest w kiepskim stanie, wiadomo już od dawna. Teraz miasto bierze się za jego przebudowę, która w praktyce będzie się sprowadzać do wymiany całej konstrukcji.

– Przetarg, w którym wyłonimy wykonawcę robót planujemy ogłosić w pierwszym kwartale – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Czy uda się wymienić most bez zamykania ul. Fabrycznej? – To będzie zależało od kondycji starego mostu i możliwości etapowania jego rozbiórki, choć to mało prawdopodobne, patrząc na jego konstrukcję. Możliwe, że będzie trzeba zastosować tymczasową przeprawę. Każdą ewentualność bierzemy pod uwagę, ale chcielibyśmy zachować przejazd dla komunikacji miejskiej.

Indywidualne pojazdy mogłyby być kierowane okrężną trasą przez ul. Lubelskiego Lipca ’80, pl. Bychawski i ul. Wolską. Ale to nie jeszcze nie koniec problemów.

Roboty mają być prowadzone jednocześnie na moście oraz na pobliskim rondzie, do którego będzie podłączona druga jezdnia ul. Lubelskiego Lipca ’80, która teraz „pożycza” wyjazd od ul. 1 Maja. Prace na moście i na rondzie zostały przez władze miasta połączone w jedną inwestycję, a to oznacza kumulację utrudnień.

– To będzie jedno zadanie, a więc prace na jednym i drugim obiekcie pewnie się zazębią – przyznaje Kieliszek. Należy się także spodziewać, że przebudowa potrwa dość długo. – Roboty mogą zahaczyć jeszcze o rok 2020.

O wiele wcześniej, bo już w czerwcu powinny się zakończyć utrudnienia na przebudowywanym skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z Lotniczą. Na nieodległym skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z Sulisławicką i Grabskiego już wkrótce ma się rozpocząć przebudowa, której wykonawca musi się uwinąć z pracami przed dniem Wszystkich Świętych.

Nie ma lekko

Poważne utrudnienia spowodowane przebudową dróg czekają także kierowców na skrzyżowaniu Krochmalnej z Diamentową, na Abramowickiej od Sadowej do granicy Lublina (należy się tutaj spodziewać ruchu wahadłowego), na ul. Choiny, a także na Al. Racławickich. W przyszłym roku rozpocznie się ponadto budowa nowej drogi mającej połączyć ul. Kunickiego z Wrotkowską.

