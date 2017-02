Nocne korki z WOS-u na Wydziale Politologii UMCS

Nocą z 17 na 18 lutego w godzinach 18:00-2:00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się nocna powtórka do matury z materiału z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

„Nocne korki z WOS-u” to świetna okazja do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunku studiów w obszarze nauk społecznych. Skuteczna edukacja przez łączenie teorii z praktyką, sprawdzenie się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego, jego zwyczajów, a także zasad przyjętych na uczelni wyższej.

Podczas wykładów omówione zostaną zagadnienia: samorząd jako podstawowa forma organizacji lokalnego życia, alternatywne formy głosowania w polskim prawie wyborczym, Rada Ministrów – rola i zakres kompetencji, case study, geografia polityczna świata, czym jest społeczeństwo, statyka i dynamika społeczna, społeczeństwo obywatelskie i demokracja, typy osobowości a style uczenia się.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: politologia@politologia.pl do 15 lutego br.