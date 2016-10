Nowa arteria w stronę obwodnicy Lublina. Powstanie dwupasmowa droga

Nowa, mierząca 1,2 km dwupasmówka to kolejna droga mająca wyprowadzić ruch z miasta w kierunku obwodnicy Lublina. Ma zbierać ruch za pośrednictwem ul. Jana Pawła II i ul. Armii Krajowej. Z samą obwodnicą się nie zetknie, za to będzie można nią dojechać do al. Solidarności, a konkretnie do miejskiego węzła Sławin.

Ogłoszenie o miejskim przetargu na budowę tej trasy ukazało się wczoraj w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a to ze względu na dużą wartość zamówienia oszacowaną na ponad 141 mln zł netto.

O tym, ile rzeczywiście zażądają wykonawcy przekonamy się najwcześniej 15 listopada. Na ten dzień wyznaczony został termin otwarcia ofert, choć niemal pewne jest, że termin będzie przesuwany, bo przy tak dużych zleceniach zawsze pojawiają się pytania od wykonawców, czasem wręcz setki pytań.

Tylko niewielką część kosztów budowy, około 20 proc., miasto będzie musiało wyłożyć z własnych funduszy, a to dzięki unijnej dotacji z programu Polska Wschodnia.

Nowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino będzie mieć dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Skrzyżowanie z ul. Wojciechowską zostanie przebudowane i ma przypominać to koło kościoła na Poczekajce. Natomiast przecięcie nowej drogi i ul. Nałęczowskiej będzie bliźniaczo podobne do skrzyżowania al. Solidarności i al. Warszawskiej. W tym przypadku na wiadukt trafi ul. Nałęczowska. Zaś tuż przed węzłem Sławin nową dwupasmówkę trzeba będzie poprowadzić wiaduktami nad doliną.

Zlecenie obejmuje ponadto przebudowę aż 600-metrowego odcinka ul. Nałęczowskiej, fragmentu ul. Wojciechowskiej oraz budowę ul. Morelowej, która ma zapewnić obsługę posesji w rejonie Przyjacielskiej, Skromnej, Morelowej i Nałęczowskiej. Powstać ma też droga serwisowa od skrzyżowania Przyjacielskiej ze Skromną w stronę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, termin zakończenia robót przy budowie drogi został wyznaczony na 30 czerwca 2018 r.

Planowana część ul. Bohaterów Monte Cassino ma zbierać ruch za pośrednictwem ul. Jana Pawła II i Armii Krajowej. W tym ciągu „słabym ogniwem” jest jezdnia między kościołem na Poczekajce, a odnowionymi wiaduktami w ciągu ul. Armii Krajowej. Jej remont nie jest objęty tym przetargiem, ma być zlecany osobno.