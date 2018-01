Nowa dwupasmówka połączy ul. Wrotkowską i Kunickiego. Dziwna rezygnacja z kontraktu

Nie jest to pierwszy zwrot akcji w przypadku tej wyczekiwanej przez wielu kierowców inwestycji. Ta sama firma, która nie przystąpiła do podpisania umowy, wcześniej spierała się z miastem, by... zdobyć ten kontrakt.

Chodzi o warszawską spółkę Skanska, jedną z trzech firm starających się o to zlecenie. Jej oferta była najtańsza, choć na taką nie wyglądała, bo zawierała błąd rachunkowy zawyżający końcową kwotę. To dlatego przy wstępnej ocenie nie została uznana za najtańszą. Zaskarżyła więc tę decyzję do Krajowej Izby Odwoławczej, która orzekła, że miejscy urzędnicy powinni sami skorygować obliczenia firmy.

W taki sposób oferta firmy Skanska okazała się najlepsza, spółka wygrała przetarg i została zaproszona do podpisania umowy z miastem. Kontrakt miał opiewać na 47 mln zł, taką cenę zaproponowała zwycięska firma.

Zlecenie nie doszło jednak do skutku, bo – jak ogłosił w piątek Zarząd Dróg i Mostów – spółka „uchyliła się od podpisania umowy”.

W tej sytuacji miejscy urzędnicy musieli wskazać zwycięską ofertę spośród dwóch pozostałych. W tym zestawieniu tańsze było konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów i Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lublina. Cena ofertowa jest prawie identyczna jak ta zaproponowana przez spółkę Skanska. To 47 mln zł, różnica liczona jest „tylko” w tysiącach.

Całe to zamieszanie będzie skutkować późniejszym od zakładanego rozpoczęciem budowy, która powinna się zakończyć do połowy kwietnia przyszłego roku. Taki termin zadeklarowała każda z firm stających do przetargu, który ślimaczy się już osiem miesięcy.