– W naszym szpitalu rozpoczyna się nowa era endoskopii – cieszy się Marzena Kowalczyk, dyrektor placówki. – Bardzo zależy nam na tym, żeby ilość badań w naszej pracowni wzrastała. Staramy się o środki na działalność profilaktyczną, dlatego liczymy, że pracujący tu specjaliści będą mieli w najbliższym czasie dużo pracy. W tym miejscu chcemy stworzyć pełnoprofilowy szpital specjalistyczny, nastawiony na wykonywanie zabiegów. Planujemy, żeby trafiający tu pacjenci nie musieli być długo hospitalizowani, tylko w trakcie krótkiego pobytu dobrze diagnozowani i skutecznie leczeni.

Badania endoskopowe w placówce przy ul. Kruczkowskiego wykonywane są od lat 80. ubiegłego wieku. W ubiegłym roku przeprowadzono tu 1043 takie zabiegi.

– Odnowiona pracownia jest obszerniejsza i wygodniejsza dla personelu i pacjentów. Mamy dodatkową myjnię endoskopową, która umożliwia szybsze mycie aparatów i szafę do przechowywania endoskopów. Po sterylizacji i dezynfekcji są one gotowe do użycia w ciągu 30 dni. W nagłym przypadku nie musimy przygotowywać sprzętu do użycia i możemy z niego od razu skorzystać – mówi dr Michał Kufel, kierownik pracowni.

Na wyposażeniu znalazły się urządzenia przekazujące obraz w jakości HD i nowa wieża endoskopowa. W pracowni są sale kolonoskopii, gastroskopii, gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie do odpoczynku dla pacjentów.

– Sprzętem i warunkami nie ustępujemy teraz innym placówkom – podkreśla dr Kufel.

To kolejna inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie w szpitalu im. Jana Bożego. W ubiegłym roku oddano do użytku wyremontowaną przychodnię ginekologiczno-położniczą przy ul. Lubartowskiej. W marcu tego roku zakończono modernizację znajdujących się w tej samej lokalizacji szpitalnych oddziałów ginekologii oraz noworodków i wcześniaków.