Nowa fontanna na placu Litewskim robi furorę wśród mieszkańców. Terminy pokazów

Od wtorkowego popołudnia można już chodzić po odnowionym pl. Litewskim. Na środę na godz. 21.30 zapowiedziano pierwszy pokaz talentów multimedialnej fontanny. Na drzewo, które zastąpi Baobab poczekamy do września.

Wodne atrakcje kosztowały 15 mln zł. Tymczasem całkowity koszt przebudowy placu to blisko 50 mln zł. – Nie można okłamywać mieszkańców, że inwestycja kosztowała lubelskiego podatnika 50 mln zł – zastrzega Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dodaje, że 34 mln zł ma pochodzić z unijnych dotacji, więc w ostatecznym rozliczeniu mieszkańcy wyłożą 16 mln zł.

W „powszednim” trybie główna fontanna ma działać od godziny 8 do 23, podobnie jak siedem liniowych wodotrysków wbudowanych w nawierzchnię nowej części deptaka i spiralna fontanna przed pedetem.

Fontanna ma dawać 32 specjalne pokazy w ciągu roku. Pierwszy już w środę o godz. 21.30, a kolejne codziennie, aż do 22 czerwca, gdy rozegrany zostanie ostatni z lubelskich meczów piłkarskich mistrzostw EURO U 21. Widowiska mają się zaczynać o godz. 21.30, tylko w Boże Ciało o 22.45.

Nowy plac Litewski to nie tylko wodotryski ze schowaną w podziemiach maszynownią (fot. 4). Różne ławki i siedziska (fot. 2) mogą pomieścić ok. 650 osób. Na placu ułożono 23 tys. mkw. nawierzchni z kamienia nie tylko polskiego, bo również sprowadzanego z Chin, co miasto tłumaczy „niespotykaną w innych okolicach” kolorystyką.

Zmiany dotyczyły także zieleni. Część drzew wycięto, posadzono nowe (fot. 5), trawniki mają służyć również do leżenia. Najmniej jest kwiatów: na samym pl. Litewskim jest klomb między pomnikami, kolejny na pobliskim pl. Krąpca (fot. 6). – Z czasem pomyślimy o sezonowych dekoracjach – zapewnia Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni.

We wrześniu w miejscu po Baobabie posadzona ma być nowa topola czarna. Będzie sprowadzona z Niemiec. – Niedrogo, 650 euro łącznie z transportem – mówi Pawlikowska. Wyjaśnia, że w Polsce nie udało się znaleźć odpowiednio dużego okazu, choć i ten nie będzie imponujący, bo mniejszy od kasztanowców na nowej części deptaka.

W deptak (na wysokości pedetu) wbudowano szklaną taflę, pod którą do sierpnia w pełni gotowa ma być ekspozycja historycznych nawierzchni odkrytych podczas prac ziemnych. Na drugim końcu nowej części deptaka są dające się demontować stojaki (fot. 3) do prezentowania różnych wystaw. Od dziś ma być czynny podziemny szalet (fot. 7) zlokalizowany koło ul. 3 Maja.