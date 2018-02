Nowa hala sportowa dla studentów. Może teraz się uda

Powstanie na terenie uczelnianego kampusu przy ul. Chodźki. W obiekcie mają znaleźć się m.in.: wielofunkcyjna sala sportowo-widowiskowa z trybunami na 800 osób, ścianka wspinaczkowa, siłownia, sale do fitnessu, ćwiczeń aerobowych, squasha, tenisa stołowego i sportów walki oraz gabinety medycyny sportowej. W budynku będzie się mieścił także studencki klub „Medyk” oraz pomieszczenia uczelnianego zespołu pieśni i tańca. Na zewnątrz powstaną boiska m.in. do koszykówki, siatkówki plażowej i tenisa oraz siłownia „pod chmurką”. Wybudowana zostanie także droga prowadząca do al. Smorawińskiego