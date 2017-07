Nowe apartamenty w centrum Lublina. Będzie też remont ulicy

Przy ul. Misjonarskiej 20 powstaną dwa nowe apartamentowce. Budowa rozpocznie się jesienią. To jedyna taka nowa inwestycja w tej części miasta

W dwóch budynkach zaprojektowano 50 mieszkań o powierzchni od 25 do 114 mkw. Do każdego z nich będzie przynależał taras lub ogródek. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się na Misjonarską na początku 2019 roku.

Inwestycję realizuje lubelska spółka Tim Development. Deweloper zobowiązał się do remontu ulicy Misjonarskiej od wysokości granicy działki do skrzyżowania z ulicą Farbiarską. Ceny mieszkań w nowych apartamentowcach mają wynosić od 7 tys. zł do 8,2 tys. zł. Za projekt inwestycji odpowiada biuro architektoniczne Architektura Nova z Wrocławia.

Inwestycja przy ul. Misjonarskiej to nie jedyny projekt, realizowany w Lublinie przez Tim Development. Firma buduje również apartamentowiec przy ul. Czechowskiej 3. Budynek będzie miał trzy piętra. Powstaje w miejscu starej kamienicy. Zaprojektowano w nim 43 mieszkania i 2 lokale usługowe. Nie zabraknie podziemnych miejsc postojowych. W ofercie są zarówno niespełna 30-metrowe kawalerki, jak i większe mieszkania o powierzchni 67 mkw.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec tego roku. Mieszkania mają być oddane do użytku w pierwszym kwartale 2018 r.