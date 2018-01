Nowe autobusy przegubowe w Lublinie. Wiadomo kiedy wyjadą na ulice

Już w tym tygodniu do MPK Lublin ma przyjechać pierwsza partia nowych autobusów przegubowych. Spółka znalazła też brakujące pieniądze na 10 krótszych wozów. W drodze są też pojazdy zamówione przez miasto, które szykuje się już do kolejnych zakupów

Wydzierżawione przez MPK Lublin przegubowce marki Solaris mają być dostarczone w dwóch partiach. Pierwsza piątka powinna trafić do zajezdni najpóźniej za tydzień, ale wozy są już gotowe i dotrą wcześniej.

– Powinny zacząć wozić pasażerów w połowie lutego – informuje Dariusz Tomasik z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Kolejnych 10 ma przyjechać do 26 lutego.

Wszystkie przegubowce będą klimatyzowane i wyposażone w biletomaty przyjmujące płatność gotówką lub kartą. Będą w nich gniazda do ładowania telefonów komórkowych i bramki zliczające pasażerów. Takie samo wyposażenie będzie mieć 10 krótszych (12-metrowych) autobusów marki Ursus, które też będą wydzierżawione przez MPK. – Podpisanie umowy powinno nastąpić w połowie lutego – zapowiada Tomasik.

To nie koniec nowości w lubelskiej komunikacji. Jeszcze przed wakacjami ma do nas dotrzeć 38 pojazdów zamówionych przez miasto. Najpierw, do końca marca, spodziewanych jest 15 przegubowych autobusów marki Solaris. Do 21 maja ma być gotowych 15 przegubowych trolejbusów marki Ursus wyposażonych w akumulatory umożliwiające jazdę bez zasilania z sieci. Natomiast do 29 maja Ursus ma nam dostarczyć 8 krótszych autobusów.

Miasto zapowiada już kolejne zakupy. – W 2018 r. planujemy ogłosić postępowania przetargowe na zakup 32 autobusów elektrycznych oraz 10 trolejbusów – zapowiada Paweł Paszko z Zarządu Transportu Miejskiego. Na tej liście nie znajdziemy już przegubowców, będą to pojazdy 12-metrowe. Wszystkie będą kupowane w ramach projektów unijnych.

Pierwsze dwa zamówienia mają być ogłoszone jeszcze w pierwszym kwartale, chociaż dostawa pojazdów ma nastąpić już w przyszłym roku. Jeden z przetargów będzie dotyczyć 10 trolejbusów, a drugi 20 autobusów elektrycznych z jednoczesną dostawą czterech szybkich ładowarek. Gdzie będą zainstalowane ładowarki? – Na budowanej nowej pętli komunikacyjnej na Choinach – wyjaśnia Paszko. Kolejne dwa przetargi na „elektryki” (na pięć i na siedem sztuk) mają być ogłoszone w ostatnim kwartale.