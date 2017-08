Nowe chodniki i ścieżki rowerowe w Lubelskiem. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Najbardziej zaawansowane są prace przy budowie 3-kilometrowego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż DK2 z kładką nad DK19 łączącego Żabce z Międzyrzecem Podlaskim. Ten projekt kosztuje ok. 5 mln zł.

– Wykonawca zamontował właśnie stalową konstrukcję nośną kładki. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpocznie budowę pozostałej części ciągu pieszo-rowerowego – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W Łukowie ruszyły prace przy budowie kładki dla pieszych wzdłuż DK76 nad Krzną, o wartości ok. 700 tys. zł. Przekazano również wykonawcy plac budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż DK63 w Łukowie o długości 1,1 km i wartość ok. 1,5 mln zł).

Ruszyły prace przy budowie chodnika wzdłuż DK63 pomiędzy miejscowościami Klębów i Stok. Za 1,4 mln zł powstanie 2 km chodnika.

– Wkrótce rozpoczną się także prace przy budowie chodnika wzdłuż DK74 w Krzemieniu. 300 metrów będzie kosztować ok. 400 tys. zł. Opracowywana jest też dokumentacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Nowym Chojnie, wzdłuż DK12 o długości 2,1 km. Będzie to kosztować ok. 2 mln zł – dodaje Nalewajko.

Podpisano już umowy na dwa kolejne zadania. W Płoskiem pod Zamościem powstanie lewoskręt na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych i przejściem dla pieszych (koszt to ok. 1,3 mln zł). Natomiast w Kolonii Jamielnik, wzdłuż DK76, za milion złotych powstanie 600 metrów chodnika.

– Finalizujemy podpisanie umów na dwa kolejne odcinki chodników, 300 metrów przy DK2 w Kaliłowie za ok. 580 tys. zł oraz wzdłuż DK74 w Horyszowie. Będzie to 350 metrów za ok. 130 tys. zł – dodaje rzecznik.

W przetargu są dwie kolejne inwestycje: budowa chodnika wzdłuż DK19 w Turowie (0,6 km) oraz zatoki autobusowej, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem i chodnika wzdłuż DK82 w Kołaczach.

– Przygotowujemy jeszcze dwa przetargi na realizację ciągu pieszo-rowerowego, 3,7 km wzdłuż DK12 od Brzeziczek do Kolonii Struża oraz chodnika wzdłuż DK74 w Zofiance Dolnej o długości 600 metrów – mówi rzecznik.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zatwierdziło kolejne inwestycje w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Będzie to budowa dwóch kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych. Pierwszej o długości ok. 6,5 km, wzdłuż DK19, od Turowa do Radzynia Podlaskiego oraz wzdłuż DK63, 3,5 km w miejscowości Biała. Natomiast w Łuszczowie, przy DK82, powstaną dwie zatoki autobusowe wraz z dojściami.