Nowe fontanny powstaną w parku w Lublinie. A wokół nich amfiteatr

Ruszył miejski przetarg na gruntowną odnowę parku Ludowego. Pojawią się nowe alejki, kładka do bulwaru, przystań kajakowa, place zabaw, a nawet fontanny. Wszystko to ma być gotowe nie później niż za rok i dziewięć miesięcy.

Ratusz stawia warunek, że prace nie mogą trwać dłużej niż do końca września 2019 roku. To, czy skończą się wcześniej, będzie zależało głównie od wykonawcy, który wyłoniony zostanie w przetargu ogłoszonym tuż przed świętami przez Urząd Miasta.

Nie tylko cena

Prace mają być powierzone firmie, której oferta zdobędzie najwięcej punktów, a do zdobycia jest ich 100: maksymalnie 60 za najkorzystniejszą cenę oraz do 40 punktów za oferowany czas gwarancji.

Na oferty miasto będzie czekać do 8 stycznia, chociaż można się spodziewać, że termin będzie kilkakrotnie zmieniany ze względu na pytania od potencjalnych wykonawców, co jest już tradycją przy tak dużych zleceniach. To dlatego należy się spodziewać, że wykonawca zostanie wybrany dopiero wiosną i to niekoniecznie wczesną.

Wypatruj płotu

Czy Ludowy zostanie zamknięty na czas robót? Na to pytanie urzędnicy konsekwentnie odpowiadają, że będzie to zależeć od wykonawcy. To oznacza, że park rzeczywiście może zostać otoczony płotem, bo robotnikom najwygodniej byłoby zamknąć teren i nie martwić się, że ktoś może wpaść do wykopu.

Na zamknięciu parku piesi aż tak bardzo nie stracą, bo Ludowy już od dawna jest mało przydatny jako skrót na dworzec kolejowy. Asfalt kończy się przed płotem Targów Lublin, a dalej trzeba iść błotnistą ścieżką. Z projektu nie wynika, by miało się to zmienić. A co się zmieni?

Nowe alejki

Projekt przewiduje wyznaczenie nowych wejść do parku: od ul. Stadionowej, od skrzyżowania Stadionowej i Lubelskiego Lipca ’80, od strony mostu 700-lecia, od strony nadrzecznego bulwaru oraz od al. Piłsudskiego na wysokości stacji paliw. Nie ma mowy o ucywilizowaniu dojścia wzdłuż płotu Targów Lublin do ul. Dworcowej. Takiej alejki po prostu nie ma w projekcie.

W parku mają powstać 32 alejki. Ich nawierzchnia wykonana będzie z asfaltu barwionego na kolor piaskowy. Ludowy ma otoczyć dwukilometrowa pętla dla biegaczy oznakowana tak, by każdy wiedział, ile przebiegł. Zaplanowano ponadto ścieżki rowerowe.

Nowa zieleń

Jedną z nowych atrakcji będzie pionowy ogród, który ma zasłonić hale targowe. Będzie wysoki na 12 metrów, długi na 40, wyposażony w system automatycznego nawadniania roślin, a na zielonej ścianie zamontowane mają być także elementy do wspinaczki. Z kolei w końcowym odcinku rowu melioracyjnego, który zostanie poszerzony, planowany jest ogród z roślinami wodnymi, także chronionymi, opisany w taki sposób, by każdy mógł sprawdzić, co tu rośnie. Będą także specjalne trawy, które dobrze czują się na terenie podmokłym.

Wodotryski

Nazywane są w projekcie „dydaktycznym ogrodem wodnym”. Zaplanowano go w miejscu dzisiejszego amfiteatru, który będzie rozebrany i zbudowany od nowa. Zamiast sceny będzie niecka z wodą tryskającą z dysz, schody zostaną podświetlone taśmami ledowymi o zimnej barwie światła. Woda ma krążyć w obiegu zamkniętym, uzdatniana tak, jak woda w basenach. Dookoła niecki będzie mogło siedzieć w amfiteatrze 450 osób.

Co jeszcze?

W projekcie znajdziemy także nową kładkę dla pieszych i rowerzystów, która połączy park z bulwarem po drugiej stronie Bystrzycy. Jest także przystań kajakowa, słupki i siatki do gry w siatkówkę, granitowe meble z sentencjami filozofów, ścieżka akustyczna, park linowy, a nawet... regały z książkami przy trzech placach wejściowych. Place znajdą się koło al. Piłsudskiego, przy pętli nawrotowej i od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80.

W nowym Ludowym wyznaczono też miejsce na „ścieżkę procesów przemijania” z roślinami w różnym stadium rozwoju (od sadzonki po powalony pień), Zaprojektowano ponadto toalety publiczne, trzy wybiegi dla psów wyposażone w urządzenia do zabawy. A nawet budki dla sikor, szpaków, kawek, nietoperzy i ule dla dzikich pszczół.

Inwestycja ma być współfinansowana przez Unię Europejską.

>>>