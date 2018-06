Nowe i najpopularniejsze kierunki studiów na uczelniach w Lublinie

Jako ostatni nabór rozpoczął Uniwersytet Medyczny. Internetowa rejestracja kandydatów ruszyła tam 25 maja i potrwa równo miesiąc, do 25 czerwca.

– Do tej pory zgłosiło się blisko 2,5 tysiąca osób. Czasu na podjęcie decyzji o wyborze kierunku jest jeszcze sporo. Spodziewamy, że najwięcej maturzystów zarejestruje się w systemie w ostatniej chwili. Czekamy spokojnie – mówi Krystyna Walkowska, kierownik Działu Jakości Kształcenia UM. Najchętniej wybierane kierunki to podobnie jak przed rokiem: medycyna, stomatologia, farmacja czy dietetyka.

Pytania od zagranicznych studentów

Na Politechnice Lubelskiej do tej pory najwięcej osób stara się o przyjęcie na architekturę, informatykę oraz finanse i rachunkowość. Na tych kierunkach chętnych jest już więcej niż miejsc.

– W sumie przygotowaliśmy 1775 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Dotychczas zarejestrowało się blisko 1200 osób – mówi Iwona Czajkowska Deneka, rzecznik prasowy uczelni.

– U nas jak dotąd najpopularniejsze są psychologia, prawo i filologia angielska. Cieszy nas zainteresowanie nowym kierunkiem - lingwistyką stosowaną, o którą mamy także wiele pytań od studentów zagranicznych – informuje natomiast Katarzyna Bojko, z biura prasowego KUL.

Nabory na lubelskich uczelniach (z wyjątkiem medycznej) zakończą się na początku lipca.

Boom rekrutacyjny

– W UMCS internetowa rejestracja kandydatów potrwa do 6 lipca. Nieco wcześniej, bo do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną – mówi Aneta Adamska, rzeczniczka największego uniwersytetu w Lublinie. – Aktualnie dostrzegamy zainteresowanie naszą ofertą kształcenia wśród kandydatów na studia w UMCS. Liczba rejestrów w systemie jest porównywalna do ubiegłorocznej. Oczywiście: największego zainteresowania, tzw. boomu rekrutacyjnego spodziewamy się po 3 lipca, kiedy tegoroczni maturzyści otrzymają wyniki egzaminu.

Najwięcej nowości w tym roku przygotował Uniwersytet Przyrodniczy. W ofercie uczelni znalazły się cztery nowe kierunki: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowalna, biokosmetologia, medycyna roślin oraz anglojęzyczne studia Global Manager in Agrobuisness.