Nowe kierunki na uczelniach w Lublinie. Które cieszą się największym zainteresowaniem?

Jeśli chodzi o studia pierwszego stopnia, na nowości w tegorocznej rekrutacji nie zdecydowały się Politechnika Lubelska i Uniwersytet Medyczny. UMCS postawił m.in. na matematykę w finansach oraz studia wschodnie, a KUL na hispanistykę oraz doradztwo kariery i doradztwo personalne. Trzy nowe propozycje zaoferował Uniwersytet Przyrodniczy. Są nimi: ekoenergetyka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz wychowanie fizyczne.

Nos przyrodników

To właśnie uczelnia przyrodnicza w ostatnich latach miała największego nosa do nowości. Może w porównaniu do innych lubelskich szkół wyższych takich propozycji nie było zbyt wiele, ale te, które się pojawiały, często okazywały się rekrutacyjnymi strzałami w dziesiątkę. Można tu wymienić m.in. dietetykę, hortiterapię czy gastronomię i sztukę kulinarną.

W tym roku nowe kierunki także były wśród najczęściej wybieranych przez kandydatów. Na wychowaniu fizycznym o jeden indeks rywalizowało pięć osób. Na ekoenergetyce oraz bezpieczeństwie i certyfikacji żywności chętnych było ponad dwa razy więcej niż miejsc.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej rekrutacji. Mimo niżu demograficznego zanotowaliśmy wzrost liczby kandydatów - podkreśla Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy UP. - Cieszy nas także duże zainteresowanie naszymi nowymi kierunkami. To dowód na to, że były to trafione propozycje.

Tegoroczną nowością na Uniwersytecie Przyrodniczym są także studia anglojęzyczne. Cudzoziemcy bądź studenci polscy chcący uczyć się w języku angielskim, mieli do wyboru weterynarię oraz equine management and care. Dodajmy, że weterynaria w ostatnich latach cieszy się największą popularnością spośród kierunków oferowanych przez uczelnię. W tym roku na jedno miejsce przypadało dziesięciu kandydatów.

Pół na pół

Z nowości oferowanych przez UMCS sporym zainteresowaniem cieszyła się matematyka w finansach. Limit miejsc został zapełniony już w pierwszej rekrutacji. Za mało było natomiast chętnych na studia wschodnie, dlatego ten kierunek nie został uruchomiony.

- Uruchamianie nowych kierunków studiów jest związane z koniecznością modernizacji oferty kształcenia tak, aby bardziej odpowiadała potrzebom rynku pracy i zainteresowaniom młodych ludzi. Rośnie więc zapotrzebowanie na kierunki o nachyleniu praktycznym, zwłaszcza przygotowujących do pracy w nowych dziedzinach gospodarki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy uniwersytetu. - Młodzież przy wyborze studiów z jednej strony kieruje się perspektywą przyszłego zatrudnienia i wybiera ofertę uważaną w danym czasie za „przyszłościową”, z drugiej zaś strony od wielu lat niesłabnącą popularnością w naszej uczelni cieszy się klasyczna oferta studiów z zakresu: prawa, psychologii, finansów i rachunkowości czy filologii angielskiej.

Aneta Adamska dodaje, że nowe kierunki oferowane przez UMCS są zazwyczaj dobrze przyjmowane. - Za przykład mogą tutaj posłużyć uruchomione kilka lat temu: logistyka, produkcja medialna, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne czy jazz i muzyka estradowa, które również obecnie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia.

Zwiększyli limit

O dużym zainteresowaniu swoimi nowościami mówią także na KUL. Tu obie nowe propozycje spotkały się z zainteresowaniem wystarczającym do zakończenia naborów już po pierwszym etapie.

- Na hispanistykę zgłosiło się prawie 2,5 osoby na miejsce. Bez problemu wypełniony został także limit na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne. Ten unikatowy w regionie kierunek został utworzony w ramach projektu „Europejski Doradca” - mówi Katarzyna Bojko z biura prasowego uczelni.

Tę propozycję wciąż jednak mogą wybierać osoby uczestniczące w dodatkowym naborze na KUL. Ze względu na duże zainteresowanie tym kierunkiem uniwersytet uzyskał zgodę na zwiększenie limitu przyjęć dla polskich studentów. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Gdzie jeszcze są indeksy?

Na UMCS można jeszcze wybierać z ponad 20 różnych propozycji. Wśród nich są m.in.: matematyka, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, germanistyka, a także chemia techniczna oraz administracja publiczna na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Dodatkowa rekrutacja zakończy się w drugiej połowie września.

Na KUL indeksy czekają jeszcze na blisko 50 kierunkach, m.in. administracji, architekturze krajobrazu, biotechnologii oraz filologiach: germańskiej, klasycznej, niderlandzkiej, polskiej, romańskiej i słowiańskiej. Uczelnia prowadzi wolny nabór, który potrwa do wyczerpania miejsc.

Do 13 września chętnych do podjęcia studiów na blisko 30 kierunków szukać będzie Uniwersytet Przyrodniczy. Politechnika Lubelska dodatkową rekrutację prowadzi do 15 września. Zainteresowani mogą starać się o przyjęcie na elektrotechnikę, inżynierię biomedyczną, inżynierię produkcji, inżynierię środowiska, inżynierię odnawialnych źródeł energii, edukację techniczno-informatyczną oraz matematykę.

Uniwersytet Medyczny dodatkową rejestrację ogłosi dopiero we wrześniu. Najprawdopodobniej uczelnia będzie szukać chętnych na ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. Na obu kierunkach pozostało po kilkanaście wolnych miejsc.