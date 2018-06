Rejsy będą wykonywane od 3 września w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Mogący zabrać na pokład 78 osób Bombardier Q400 z Warszawy będzie startował o godz. 13.40, a w Lublinie wyląduje o 14.25. Odloty powrotne planowane są na godz. 15.10 z lądowaniem na lotnisku Chopina o 16.00. Ceny za bilet w obie strony zaczynają się od 169 zł.

– Oferujemy naszym pasażerom najszybszą i najwygodniejszą podróż między Warszawą i Lublinem, co jest szczególnie istotne właśnie teraz, w trakcie uciążliwych inwestycji drogowych i kolejowych między tymi miastami – mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT-u. – Rozkład został skonstruowany w ten sposób, że umożliwia pasażerom z Polski Wschodniej dogodne przesiadki na Lotnisku Chopina, np. na rejsy do Ameryki Północnej i do Europy Zachodniej – dodaje.

Trasa Warszawa-Lublin to dziesiąte połączenie krajowe w siatce LOT-u. Obecnie ze stolicy wykonywane są loty ze stolicy do Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina oraz z Krakowa do Gdańska.

Rejsy z Portu Lotniczego Lublin na warszawskie Okęcie na przełomie 2014 i 2015 roku wykonywały nieistniejące już linie lotnicze Eurolot. Po niespełna trzech miesiącach przewoźnik zlikwidował trasę z powodu niewystarczającego zainteresowania ze strony pasażerów.

- Połączenie do Warszawy ma przede wszystkim charakter tranzytowy. Dzięki niemu podróż z Lublina do Krakowa, Gdańska czy Wrocławia zajmie mniej niż 3 godziny. Do Poznania, Katowic czy Szczecina niewiele więcej. Dzięki nowemu połączeniu znika problem dostępności komunikacyjnej naszego regionu z innymi dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz.