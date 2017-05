Nowe loty i więcej pasażerów na lotnisku Lublin. Podsumowanie kwietnia

Pod koniec marca połączenia do Monachium uruchomiła brytyjska linia BMI Regional (na zdjęciu), a Raynair znowu zaczął latać do stolicy Irlandii (fot. Maciej Kaczanowski)

Po słabszym początku roku w kwietniu Port Lotniczy Lublin zanotował wzrost liczby pasażerów. To efekt uruchomienia połączeń do Monachium i wznowienia lotów do Dublina.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku zanotowano spadki liczby podróżnych względem tego samego okresu w roku ubiegłym. Najgorzej pod tym względem wypadł marzec, gdy z lotniska skorzystało o ponad 4,5 tys. pasażerów mniej niż w 2016 roku. Władze portu tłumaczyły to tym, że w tegorocznych rozkładach zabrakło dwóch istotnych tras, które znajdowały się w nich przed rokiem. Chodzi o zawieszone na okres zimowy przez linie Ryanair loty do Dublina i rejsy do Frankfurtu, które w październiku zawiesiła niemiecka Lufthansa.

Według zapowiedzi statystyki kwietniowe miały być lepsze. Pod koniec marca połączenia do Monachium uruchomiła brytyjska linia BMI Regional, a Ryanair znowu zaczął latać do stolicy Irlandii.

– Dublin zawsze był kierunkiem bardzo chętnie wybieranym przez naszych pasażerów. Z kolei Monachium to nasze okno na świat, jakim wcześniej był Frankfurt. Dzięki niemu dla mieszkańców regionu dostępny jest prawie każdy zakątek świata – tłumaczy Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

Z opublikowanych przez lotnisko danych wynika, że wcześniejsze przypuszczenia potwierdziły się. W kwietniu obsłużono 33 tys. 350 osób, o prawie tysiąc więcej niż przed rokiem. – Oznacza to trzyprocentowy wzrost. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Zaczęliśmy sezon letni, wkrótce do rozkładów wejdą kolejne nowe połączenia i spodziewamy się utrzymania tendencji wzrostowej – dodaje Jankowski.

Od 21 maja do Liverpoolu zaczną latać tanie linie Wizz Air. Ten sam przewoźnik od 19 czerwca będzie wykonywał loty do Tel Awiwu, a dzień wcześniej rejsy w tym samym kierunku uruchomią Polskie Linie Lotnicze LOT. Trzy sezonowe nowości szykuje firma Small Planet, która oferuje wyloty na wakacyjny wypoczynek do Barcelony, Burgas i Heraklionu, a melodią nieco dalszej przyszłości są proponowane przez nią od grudnia do lutego przyszłego roku połączenia do Werony.

Z kolei 25 sierpnia ruszy długo wyczekiwana trasa do Kijowa, na której operować Wizz Air. Poza Monachium i Dublinem w siatce połączeń lubelskiego lotniska są obecnie: Doncaster Sheffield, Eindhoven, Londyn Luton, Londyn Stansted, Oslo Torp, Sztokholm Skavsta i Glasgow. Ten ostatni kierunek będzie obsługiwany jednak tylko do 16 czerwca.