Nowe mieszkania w centrum. Budynek stanie na Żmigrodzie

Na Żmigrodzie ma stanąć czterokondygnacyjny budynek z podziemnym garażem i lokalem użytkowym na parterze. Znaleźć mają się w nim 22 mieszkania o powierzchni od 22 do 88 mkw. Wejść będzie można do nich przez jedną z dwóch klatek schodowych z windami.

- Projekt budynku powstał w 2007 r i uzyskał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę wydane przez prezydenta Lublina- informuje Marek Bielecki, Architekt IARP. - Obecnie trwają prace nad projektem zamiennym, dostosowującym projekt budynku do aktualnych przepisów oraz standardów.

Inwestorem i właścicielem nieruchomości jest JKM sp z o.o. - Z pracami budowlanymi chcemy ruszyć, gdy tylko dokumentacja zamienna będzie zaakceptowana – mówi Mariusz Lackowski, z JKM sp z o.o. – Same prace budowlane potrwają 12–14 miesięcy. Ze sprzedażą mieszkań ruszymy, gdy tylko budowa osiągnie poziom zero, a więc ukończona zostanie budowa podziemnego parkingu. Liczymy na to, że zainteresowanie tą inwestycją będzie duże. Już teraz otrzymujemy pierwsze pytania w tej sprawie.