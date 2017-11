Nowe mieszkania w systemie TBS mogą powstać w Lublinie. Wiadomo gdzie

Prezes miejskiej spółki TBS „Nowy Dom” chce wznieść dwa bloki, w każdym byłoby po około 40 mieszkań. Spółka chce wziąć na ten cel kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. W kolejce po takie mieszkania czeka obecnie około 300 osób.

Nieruchomość przy Składowej 24, chociaż jest przeznaczona pod mieszkania, przez wiele lat nie mogła być wykorzystana na ten cel przez miasto, bo w sądzie toczył się spór o ziemię. Dopiero niedawno zakończył się prawomocnym wyrokiem Naczelnego Administracyjnego, który oddalił żądania reprywatyzacyjne. Dzięki temu Ratusz może przekazać teren pod bloki.

Miasto ma więcej działek, które są przedmiotem sądowych sporów, chociaż mogłyby być przeznaczone pod budownictwo. To główny powód problemów Lublina z brakiem terenów pod budownictwo komunalne. – Mamy takie nieruchomości, ale nie możemy nimi rozporządzać – przyznaje publicznie Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta.

Nahuluk zapowiada już, że kolejne tereny pod mieszkania powinny być uwolnione na Felinie, gdzie w grudniu może dojść, o ile zgodzi się na to Rada Miasta, do zamiany gruntów. Dzięki takiej zamianie miasto skończy tam „układankę” i stanie się właścicielem ziemi, na której da się budować mieszkania.

Również ta nieruchomość ma być wniesiona przez miasto do jego spółki, czyli do TBS „Nowy Dom”. Ratusz woli takie rozwiązanie od przekazywania ziemi na cele rządowego programu Mieszkanie Plus, przez co niepocieszeni są miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości.

– Proszę, żeby na program Mieszkanie Plus też przekazano grunty, na których będzie można wybudować mieszkania dla młodych małżeństw – apeluje Małgorzata Suchanowska i wskazuje działki w sąsiedztwie Dworku Grafa, które już od dłuższego czasu są wystawiane na sprzedaż przez Urząd Miasta, ale nikt nie chce ich kupić. – Czy te grunty mogą zejść ze sprzedaży i być przeznaczone na Mieszkanie Plus? – pyta radna. Jednak wskazywane przez nią nieruchomości nie mogą być wykorzystane pod budowę mieszkań. Nie dopuszcza tego plan zagospodarowania terenu, który mówi, że to grunty pod obiekty komercyjne.