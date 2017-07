System viaTOLL działa w Polsce od 2011 roku. Do końca maja 2017 z tytułu opłat do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło 7,92 mld złotych. Najbardziej "dochodową" drogą jest autostrada A4, która od grudnia 2016 do maja 2017 przyniosła ponad 221 mln zł.

Opłaty viaTOLL uiszczać muszą kierowcy poruszający się pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (ciężarówki) oraz autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.

Ósme rozszerzenie systemu dróg obejmie następujące odcinki:

droga ekspresowa S8 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012B do węzła Mężenin (ok. 16 km);

droga ekspresowa S19 – od węzła Lublin Sławinek do węzła Lublin Węglin (ok. 9 km);

droga krajowa nr 24 – na odcinku Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) do węzeł Skwierzyna Południe (ok. 53 km);

droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Kuznocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w Guzowie (ok. 15 km);

droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 w Chudolipiu do skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683 w Dębówce (ok. 42 km);

droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4201W (ok. 47 km);

droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4202W do węzła Brok (ok. 32 km);

droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1258F w Boczowie do skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F w Poźrzadle (ok. 21 km);

droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1238F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F w Myszęcinie (ok. 23 km);

droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1217F do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 (ok. 34 km);

droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 14 w Łowiczu do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Kuznocinie (ok. 23 km);

droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Sochaczewie do granicy m. Warszawa (ok. 44 km).