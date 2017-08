Ostrzeżenie I stopnia o burzach z gradem obowiązuje od godz. 15 do godz. 22 w sobotę. Synoptycy IMGW prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 mm, lokalnie nawet do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie może też wystąpić grad.

Drugie ostrzeżenie WCZK dotyczy intensywnych opadach deszczu, które mogą wystąpić od godz. 22 w sobotę do godz. 24 w niedzielę. Najgorzej ma być w sobotę w nocy w zachodnich powiatach woj. lubelskiego, a w niedzielę w ciągu dnia i wieczorem już na terenie całego regionu.