Nowe ostrzeżenie pogodowe dla Lubelskiego: Ulewne deszcze

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godz. 4 do 7 rano

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godz. 4 do 7 rano. Meteorolodzy przewidują wtedy wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów wyniesie od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 65 mm.

Opady najwcześniej wystąpią na południu województwa i stopniowo będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim. Po południu opady będą przejściowo słabnąć, miejscami zanikną.

Kolejna strefa opadów nasunie się nad obszar województwa w późnych godzinach wieczornych. Opady najintensywniejsze będą na wschodzie i na południu województwa, tam też prognozowane jest wystąpienie najwyższych sum opadów.