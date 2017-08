Nowe ostrzeżenie pogodowe dla woj. lubelskiego: Burze z deszczem i gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że może spaść od 10 do 20 mm deszczu, lokalnie do 30 mm. Spodziewany jest silny wiatr w porywach do 80 km/h. Lokalnie mogą też wystąpić opady gradu.

Prognoza obowiązuje na całą niedzielę od rana, a także na noc z niedzieli na poniedziałek.

Opadów deszczu w południowej części województwa lubelskiego można się spodziewać już w sobotę wieczorem.