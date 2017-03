O uruchomieniu lotów na Ukrainę z lubelskiego lotniska mówiono od kilku lat. Spekulacje na ten temat zaczęły przybierać na sile po tym, jak bazę na terenie Portu Lotniczego Lublin otworzyły węgierskie linie Wizz Air. Wczoraj przewoźnik poinformował oficjalnie o dwóch nowych trasach do Kijowa-Żulian. To jedno z dwóch lotnisk obsługujących stolicę Ukrainy.

Loty będą wykonywane w poniedziałki i piątki. Z Kijowa Airbus A320 węgierskich linii wystartuje o godz. 13.10 czasu miejscowego (11.10 czasu polskiego), a na lubelskim lotnisku wyląduje o godz. 13.30. W drogę powrotną wyruszy o godz. 14.00, a w Żulianach będzie o godz. 16.15 (wg polskiego czasu). Jak informuje przewoźnik, ceny biletów w jedną stronę mają rozpoczynać się od 89 zł. Wczoraj w systemie rezerwacyjnym w takiej cenie można było kupić bilety na loty w październiku.

W tym samym czasie Wizz Air zacznie latać do Kijowa z Poznania. - Obecnie łączymy stolicę Ukrainy ze wszystkimi swoimi sześcioma bazami w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dwie nowe trasy szybko zyskają popularność wśród naszych klientów – mówi Gabor Vasarhelyi, menadżer ds. komunikacji w Wizz Air.

W to, że połączenie z Lublina do Kijowa będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem wierzą także władze lubelskiego lotniska. - Dla pasażerów z Ukrainy, Lublin jest drugim po Warszawie, celem podróży pod względem ilości przyjazdów oraz ważnym ośrodkiem akademickim dla studentów z Ukrainy. Jest także naturalnym miejscem tranzytowym, skąd po przylocie pasażerowie będą mogli udać się do innych miast w kraju, korzystając z innych środków transportu. Jestem przekonany, że nowe połączenie podniesie atrakcyjność naszego miasta dla mieszkańców z Ukrainy i wzmocni pozycję Lublina, jako ośrodka, w którym realizowany jest program Centrum Kompetencji Wschodnich – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Nie jest to jedyne nowe połączenie z Lublina, jakie w najbliższym czasie uruchomią węgierskie linie. Od 21 maja Wizz Air, także dwa razy w tygodniu, zacznie latać do Liverpoolu. W najbliższych miesiącach nowości szykują także inni przewoźnicy. 27 marca pierwszy lot do portu przesiadkowego w Monachium wykonają brytyjskie linie BMI Regional, które tę trasę będą obsługiwać we współpracy z Lufthansą. Na 1 maja planowana jest inauguracja rejsów do Barcelony. Wykonywać je będą linie Small Planet, które w wakacje będą miały w swojej ofercie także sezonowe loty do Burgas i Heraklionu. Z kolei od 18 czerwca do 26 października na pokładzie Polskich Linii Lotniczych LOT będziemy mogli polecieć do Tel Awiwu.