Nowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie na wakacje. Co się zmienia?

MPK Lublin ROZKŁAD JAZDY autobusów i trolejbusów. Wszystkie linie

Komunikacja

Nowe rozkłady są już wywieszane na przystankach, dostępne są także na internetowych stronach Zarządu Transportu Miejskiego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. – W zdecydowanej części oparte są na bazie ubiegłorocznych letnich rozkładów – podkreśla Monika Fisz z ZTM.

W dni powszednie

Najważniejsze linie autobusowe będą przez większość dnia kursować co 20 minut. Dotyczy to m.in. linii 6, 10, 13, 17, 18, 26, 31, 32, 34, 39, czy też 57. Częstotliwość ich kursów będzie spadać wieczorami do 30 minut.

Utrzymana zostanie obecna częstotliwość linii 37 jadącej nad zalew, a kursujące tam linie 15 i 40 mają jeździć w szczycie co 20 minut, między szczytami co 40, a później co pół godziny. Wybrane kursy linii 15 i 21 będą wydłużone do pętli Dąbrowa.

Spośród linii trolejbusowych najczęściej kursować mają linie 151 i 158, które w szczycie pojadą co 10 minut. Taką samą częstotliwość (chociaż przez mniejszą część dnia) będzie mieć linia 159 – sama lub w parze z bliźniaczą linią 909.

Marginalne znaczenie będą mieć linie 152 i 154, które mają jeździć co godzina.

Linie N1, N2 i N3 będą kursować co 60 minut, także w nocy z piątku na sobotę. Częściej pojadą jedynie podczas festiwali.

W soboty

Główne linie autobusowe i trolejbusowe będą kursować co pół godziny. Co 50 (czyli rzadziej niż teraz) pojedzie nad zalew linia 37, ale już na przykład linie 2, 4, 23, 152 i 154 mają jeździć co godzina. A jeśli ktoś się uprze, że koniecznie chce wsiąść w „szesnastkę” to może na nią czekać... dwie i pół godziny.

Jeśli chodzi o obsługę zalewu, to wybrane kursy linii 1, 15 i 21 będą wydłużone do Dąbrowy, większość kursów „szóstki” dotrze do Żeglarskiej.

Wybrane kursy linii 12 będą skierowane do Stasina.

W nocy z soboty na niedzielę (nie licząc festiwali) linie N1, N2 i N3 mają jeździć co 60 minut. Tak jak w każdą inną noc.

W niedziele

Najczęściej będą kursować dwie linie pozwalające dotrzeć na Dworzec Główny PKP. Linia 151 przez znaczną część dnia ma jeździć co 25 minut, zaś linia 34 od rana do wieczora będzie zjawiać się na przystankach co pół godziny.

Większość linii autobusowych i trolejbusowych ma jeździć co 50 minut, ale na przykład linie 23, 152 i 154 pojadą co godzinę i 40 minut.

Linie 1, 15 i 21 wybranymi kursami dojadą do pętli Dąbrowa, linia 6 większością kursów dowiezie pasażerów do Żeglarskiej, a linia 12 wybranymi kursami dotrze do Stasina.

MPK Lublin ROZKŁAD JAZDY autobusów i trolejbusów. Wszystkie linie