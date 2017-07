Nowe targowisko w Lublinie miało powstać jeszcze w tym roku. Dlaczego tak się nie stanie?

Nowy targ ma powstać u zbiegu Ruskiej i Nadstawnej na placu, z którego kilka lat temu odjeżdżały busy komunikacji podmiejskiej. Zaplanowano tu 66 stoisk handlowych wykonanych z betonu, do tego sanitariaty, a nad tym wszystkim dach mający wyglądać atrakcyjnie dla osób oglądających panoramę Starego Miasta ze wzgórza Czwartek. Dodatkowo targ ma być wieczorami efektownie podświetlany. Z kolei pod stoiskami ma się znaleźć podziemny parking na niespełna 30 samochodów.

Całość miała być gotowa późną wiosną. Taką deklarację składał prezydent Lublina w kwietniu 2016 r. Mimo to budowy nie widać, nie został wybrany jej wykonawca, a nowe targowisko nie zostało nawet wpisane na do budżetu miasta na rok 2017. Jeszcze kilka miesięcy temu władze miasta mówiły, że „będą się starać wpisać” targ do budżetu, gdy uzyskają pozwolenie na budowę. Ale nic z tego.

– Dokumentacja projektowa jest już gotowa do realizacji. Jest także wydane pozwolenie na budowę obiektu, nie ma więc żadnych problemów z kwestiami gruntów, inwestycja została też uzgodniona z handlującymi – zapewnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.

Mimo to Ratusz tłumaczy, że inwestycję musi odłożyć, bo nie uzbiera w tym roku pieniędzy na nowe targowisko.

– Ze względu na to, że szacunkowy koszt budowy wraz z podziemnym parkingiem i sanitariatami został określony na poziomie blisko 5 mln zł, zdecydowaliśmy wpisać inwestycję do przyszłorocznego budżetu – przyznaje Krzyżanowska. – W tym roku odstąpiliśmy od realizacji zadania wobec innych potrzeb inwestycyjnych.

Ratusz zakładał, że na nowe targowisko przeniesie kupców ze starego targu przy Ruskiej. W jego miejscu miałaby stanąć nowa hala targowa dla kupców z hali Nova i straganów Bazaru. Wszystko po to, by w miejscu Novej i Bazaru mogła stanąć nowa zabudowa przewidziana w planie zagospodarowania terenu uchwalonym wiosną 2015 r. przez Radę Miasta.

Ale budowa nowej hali przy Ruskiej też jest w zawieszeniu. – Ze względu na stanowisko spółki Bazar, która nie chce współfinansować budowy nowej hali, poszukujemy innych możliwości – stwierdza rzeczniczka Ratusza. Wcześniej Ratusz liczył na to, że miasto przekaże grunt pod taką budowę, a jej koszty pokryją spółki Nova i Bazar.