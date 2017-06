Nowe trolejbusy przegubowe w Lublinie. Wybrali dostawcę

Wybrany został dostawca 15 przegubowych trolejbusów, które mają do nas dotrzeć w maju 2018 r. Miejski przetarg wygrało lubelskie konsorcjum Ursusa oferując pojazdy za 34 miliony złotych.

Trolejbusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w automat do sprzedaży biletów przyjmujący płatności bilonem, telefonem komórkowym i kartami płatniczymi, także zbliżeniowymi. Pojazdy będą wyposażone w akumulatory, dzięki którym powinny przejechać co najmniej 5 km przy włączonym ogrzewaniu lub klimatyzacji i co najmniej 10 km przy wyłączonym.

O kontrakt na dostawę pojazdów Ursus rywalizował z producentem trolejbusów marki Solaris, który zaproponował wozy za 42 mln zł, podczas gdy miasto zarezerwowało na ich zakup 36,5 mln zł.

Nowe trolejbusy mają być skierowane do obsługi linii 151 i 161, których trasy będą przedłużone od pętli na Węglinie przez ul. Jana Pawła II do pętli przy os. Poręba.