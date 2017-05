Nowi kapłani w archidiecezji. 12 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu

– Dzień święceń kapłańskich jest dla Kościoła lokalnego dniem zbierania plonów. Jednym z najważniejszych wydarzeń – podkreślał podczas homilii arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Arcubuskup Budzik mówił, że liczba obecność na mszy świętej kapłanów i wiernych potwierdza jak ważny i wyjątkowy jest to dzień.

Metropolita lubelski podczas homilii nawiązał też do wizyty Jana Pawła II w Lublinie. – Mija wkrótce 30 lat od pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Lublinie – przypomniał metropolita lubelski. – Przy murach budującego się wówczas kościoła św. Rodziny papież wyświęcił 50 diakonów z całej Polski na prezbiterów.

Jan Paweł II mówił wówczas – o czym przypomniał w homilii arcybiskup Budzik, że solą ziemi i światłem świata są te rodziny, w których wzrasta powołanie zakonne i kapłańskie jak też wspólnoty i parafie, które żyją autentycznie Ewangelią. Światło i sól stanowią także osoby, które na co dzień realizują przykazania Chrystusa.

Arcybiskup Stanisław Budzik wezwał też nowych kapłanów, aby troszczyli się o wszystkich ludzi, by umieli dbać o ubogich, zagubionych jak też nieszczęśliwych. – Macie zapraszać do Kościoła ludzi stojących daleko, innego obrzędu, obojętnych a nawet krytykujących go. Macie być solą ziemi i światłem świata – podkreślał metropolita.

W dzisiejszej liturgii świeceń uczestniczyły rodziny neoprezbiterów, ich przyjaciele i znajomi. Na uroczystej mszy byli również wychowawcy seminaryjni i 160 księży. Uczestniczyli w niej także biskupi – Mieczysław Cisło, Ryszard Karpiński jak też sekretarz Konferencji Episkopatu Polski Artur Miziński.

Nowi księża w archidiecezji lubelskiej:

Dawid Gawin – z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku

Jakub Głowacki – z parafii pw. Anny w Lubartowie

Artur Grzywaczewski – z parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie

Adrian Komorowski – z parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Przemysław Lemieszek – z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie (diecezja siedlecka)

Damian Matysiak – z parafii pw. św. Jadwigi w Janowie Lubelskim (diecezja sandomierska)

Karol Mazurek – z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu (diecezja siedlecka)

Maciej Molicki – z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim (diecezja sandomierska)

Jan Tadyniewicz – z parafii pw. św. Barbary w Łęcznej

Krzysztof Wicha – z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim

Mateusz Wójcik – z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

Rafał Wójcik – z parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie

Przygotowania do święceń

W tygodniu w ramach przygotowań do święceń poprzedzającym święcenia prezbiteratu diakoni odbywają rekolekcje, w tym roku miały miejsce w domu rekolekcyjnym w Nałęczowie. Dzień przed uroczystością – w piątek w kościele seminaryjnym diakoni składają przewidziane prawem wyznanie wiary i przyrzeczenie kapłaństwa.