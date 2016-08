Nowoczesna z biurem poselskim w Lublinie. Teraz budowa struktur partii w powiatach

Choć Nowoczesna nie ma posłów z województwa lubelskiego, to ma tu swoje biura poselskie. Punkt spotkań z wyborcami otworzyli w Lublinie parlamentarzyści Zbigniew Gryglas i Adam Cyrański.

– To biuro jest dostępne nie tylko dla sympatyków Nowoczesnej, ale dla wszystkich mieszkańców Lublina. Chcemy rozmawiać o problemach miasta i regionu, jesteśmy na to otwarci – mówi poseł Gryglas, który do Sejmu dostał się z okręgu warszawskiego.

Z kolei Cyrański mandat zdobył w Kielcach. Obaj zostali także wyznaczeni do pracy w województwie lubelskim. W naszym regionie Nowoczesna nie ma swojego przedstawiciela w parlamencie. – Mam nadzieję, że w następnej kadencji będzie ich kilku – zaznacza Adam Cyrański.

Obaj parlamentarzyści zapowiadają, że w Lublinie będą pojawiać się na zmianę co dwa tygodnie. W pomieszczeniach na czwartym piętrze biurowca przy ul. Krasińskiego 2 codziennie mają dyżurować pracownicy biura. W naszym regionie biuro poselskie Nowoczesnej działa także w Zamościu przy ul. Ormiańskiej 6A. Otworzyła je posłanka Kornelia Wróblewska, która mandat zdobyła startując z listy w Warszawie.

Lubelskie struktury partii Ryszarda Petru liczą obecnie ok. 110 osób. – Są to zdeklarowani członkowie, mamy też bardzo dużo sympatyków. Po wakacjach chcemy wyjść w teren i budować struktury w powiatach – zapowiada Jacek Bury, lider Nowoczesnej w Lublinie.