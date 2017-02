Nowoczesna zbiera podpisy ws. reformy edukacji. Katarzyna Lubnauer w Lublinie

– Reforma oświaty jest niepotrzebna i źle przygotowana. Wprowadzi tylko zamieszanie i wiele konfliktów. Nasze zaniepokojenie budzą też zmiany podstawy programowej i pisane na kolanie podręczniki. Obawiamy się, że będą one zideologizowane – mówi poseł Katarzyna Lubnauer, która przyjechała we wtorek do Lublina, by zbierać podpisy przeciwko reformie oświaty.