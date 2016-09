Nowoczesny rezonans od WOŚP dla szpitala dziecięcego. "To jest sprzęt wręcz kosmiczny"

6 mln zł warty jest rezonans magnetyczny, który Fundacja WOŚP przekazała Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie. To jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce.

– Gdyby nie wsparcie WOŚP, o tak drogim i nowoczesnym aparacie nie moglibyśmy nawet marzyć – podkreślał podczas wtorkowego oficjalnego otwarcia pracowni rezonansu magnetycznego dr n.med. Jerzy Szarecki, dyrektor USD w Lublinie.

– Ze względu na dużą średnicę otworu w urządzeniu anestezjolodzy mają lepszy dostęp do pacjenta. Większa przestrzeń wewnątrz niweluje z kolei skutki klaustrofobii. Co tu dużo mówić, to jest sprzęt wręcz kosmiczny – dodaje dr hab. n.med. Magdalena Woźniak.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi lekarze z lubelskiego szpitala będą mogli na miejscu wykonywać pełny profil badań m.in. pediatrycznych, układu nerwowego, ortopedycznych czy funkcjonalne badanie mózgu.

– Dzięki temu, że Polacy zagrali tak fantastycznie w 23. Finale Orkiestry, mogliśmy porwać się na zrealizowanie tak trudnego zadania, jak zakup dwóch rezonansów magnetycznych – dla szpitala w Lublinie i Centrum Zdrowia Dziecka Warszawie – mówi Jerzy Owsiak, prezes WOŚP. – Takie zakupy są dla nas ogromnym powodem do dumy – podkreśla.

Rocznie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy wykonuje ok. 1200 badań rezonansem magnetycznym. To najbezpieczniejsza forma wykonywania badań obrazowych. I zarazem narzędzie o kluczowej rolI w planowaniu leczenia i prognozowaniu.

Otworzenie pracowni rezonansu magnetycznego to jeden z etapów tworzenia Centrum Urazowego dla Dzieci. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie jest jednym z 12 szpitali w Polsce, w których powstają takie centra. Chodzi o to, żeby szpitale były gotowe do przyjęcia dziecka po ciężkim urazie i zapewniły pomoc różnych specjalistów w jednym miejscu.