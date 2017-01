Nowości dla pacjentów w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie

Do tej pory pacjenci mogli korzystać tylko z ośrodka torakochirurgii w SPSK4, który był jedynym w województwie lubelskim.

– W tak dużym regionie jest znaczny napływ pacjentów. To przekłada się na długi okres oczekiwania w kolejce, zdarza się, że ponad dwa miesiące. Stąd pomysł na utworzenie pododdziału torakochirurgii w naszym szpitalu – mówi Grzegorz Czupkałło, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu Jana Bożego w Lublinie. – Wiąże się to z dostosowaniem istniejącego oddziału chirurgii ogólnej jak również innych oddziałów w tym anestezjologii i intensywnej terapii do nowych, nietypowych zadań.

Zabiegi torakochirurgiczne są wprowadzane stopniowo do profilu ogólnochirurgicznego. Wykonują je specjaliści z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK4 w ramach umowy kontraktowej kilka razy w miesiącu.

– Na razie wykonujemy głównie niewielkie operacje diagnostyczne oraz lecznicze. Chodzi o klinowe wycięcie guzków płuca, diagnostykę zmian nowotworowych w obrębie śródpiersia, opłucnej i tkanki płucnej czy też operacje chorych z ropniakami opłucnej lub odmą opłucnową – wylicza dr Czupkałło.

– Bardziej zaawansowane będą możliwe po odpowiednim przeszkoleniu personelu, które jest niezbędne przy tak skomplikowanych zabiegach. Spodziewamy się, że przejęcie części procedur odciąży główny ośrodek torakochirurgiczny SPSK4.

Szpital Jana Bożego jako jedyny w województwie lubelskim oferuje świadczenia z zakresu urologii dziecięcej. Specjaliści Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej we współpracy Kliniką Nefrologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie zajmują się leczeniem kamicy nerek i moczowodu u dzieci przy użyciu endoskopów i lasera. Chodzi m.in. o wewnątrz moczowodowe kruszenie kamieni moczowych z użyciem lasera, innowacyjne leczenie kamicy miedniczki nerkowej i trudnej kamicy kielichowej czy leczenie kamicy nerki i moczowodu falą uderzeniową.

Unikalne na skalę województwa jest też leczenie przewlekłego bólu (termolezja) z wykorzystaniem prądów o wysokiej częstotliwości. – Ta metoda jest bardzo skuteczna, efekt utrzymuje się od kilku miesięcy do nawet roku – mówi dr Czupkałło. – Leczymy w ten sposób pacjentów z przewlekłym bólem kostno-stawowym i bólem głowy, którym nie pomagają inne terapie.