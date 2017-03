Nowości na mapie Lublina. Skwery Grażyny Chrostowskiej i Stanisława Kalinowskiego

Za nadaniem skwerowi imienia Chrostowskiej głosowało 29 radnych. Po tej decyzji nie doszło już do głosowania nad projektem uchwały przedstawionym przez prezydenta, który proponował, by był to „skwer Oaza”. Patronka placu była mieszkającą niedaleko, w kamienicy przy Pochyłej, młodą poetką zgładzoną przez Niemców w obozie koncentracyjnym.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta zatwierdzono też nazwę dla innego, znacznie mniejszego placu położonego przy ul. Bernardyńskiej obok pałacu Parysów. Zgodnie z propozycją prezydenta będzie to skwer Stanisława Kalinowskiego. Patron to zmarły w 1954 r. lubelski adwokat i społecznik.

Na później Rada Miasta odłożyła decyzję w sprawie nazwy dla mostu budowanego w ciągu ul. Muzycznej. Do dalszych prac w komisjach odesłała projekt przygotowany przez radnych PiS, którzy proponują, by most nosił imię Witolda Pileckiego.