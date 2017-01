Nowości w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej od 1 lutego. Co się zmieni?

Aż do wakacji utrzymane będą dodatkowe, weekendowe kursy nocnych linii. Od 1 lutego uruchomiona zostanie nowa linia łącząca Rudnik ze Śródmieściem, Dziesiątą i Czubami. A jedna z linii do Świdnika będzie mieć dłuższą trasę. Co jeszcze się zmieni?

Jeszcze kilka miesięcy temu nocne linie kursowały raz na godzinę we wszystkie dni tygodnia. Jesienią miasto wzmocniło ich rozkład tak, że w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę autobusy kursują co pół godziny. Urzędnicy zastrzegali wtedy, że dodatkowe kursy wprowadzono tylko „na próbę”. Ich pozostawienie na stałe uzależniali od zainteresowania pasażerów określanego na podstawie... nagrań z kamer zamontowanych w autobusach. O wynikach tych analiz miasto nie informuje, ale dla nocnych marków ma dobrą wiadomość.

– Kursowanie linii nocnych we wzmocnionej częstotliwości planujemy pozostawić na razie do wakacji, tym samym wydłużamy czas naszych analiz – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Oznacza to, że nocny rozkład pozostaje niezmieniony.

1 lutego na ulice wyjechać ma nowa linia nr 11. Obiecywana była już rok temu i miała zacząć kursować jesienią, ale wtedy miasto stwierdziło, że nie ma pieniędzy na jej uruchomienie. Teraz już ma, ale w rozkładzie „jedenastki” – delikatnie mówiąc –nie widać rozmachu.

– Linia kursować będzie tylko w dzień powszedni, z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytów komunikacyjnych i 60 minut poza szczytem – przekazała nam Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Trasa nowej linii będzie biec z os. Widok przez ul. Jana Pawła II, Diamentową, Wrotkowską, Nowy Świat, Kunickiego, pl. Bychawski, al. Piłsudskiego, Lipową, Al. Racławickie, al. Długosza, Popiełuszki, Poniatowskiego, al. Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich, Elsnera i Związkową do pętli przy Węglarza. Wybrane kursy będą zahaczać o Ceramiczną, Rapackiego i Bursaki.

Od lutego zlikwidowana ma być podmiejska linia 75 kursująca z ronda Honorowych Krwiodawców do miejscowości Smugi. Zamiast niej do Smug wydłużone zostaną wybrane kursy linii 30, co ułatwi dojazd spoza Lublina do uczelni oraz ścisłego centrum. Natomiast na linii 74 więcej kursów będzie wydłużonych do końcowego Łagiewniki PGE. A mieszkańcy Prawiednik będą mieć w soboty i niedziele dodatkowy kurs linii 25 zaczynający się na Fabrycznej po godz. 22.

Na nieco dłuższą trasę, w dni powszednie, zostaną skierowane wybrane kursy linii 35, która dotrze do przystanku Świdnik-stadion. Trasa będzie wydłużona przez Racławicką i al. Lotników Polskich do Sportowej. Dotrą tam kursy zaczynające się na Felinie o 6.17 (powrotny o 6.40) i o godz. 14 (powrotny o 14.23). Uruchomiony też zostanie dodatkowy przystanek Świdnik Kusocińskiego.

Cięcia w rozkładach czekają pasażerów linii 38. We wszystkie dni tygodnia kursów będzie mniej. Nieznacznie mają się zmienić godziny kursowania linii 152 oraz jadących przez al. Sikorskiego linii 2, 4, 5, 7 i 13.