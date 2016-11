Nowożeńcy 2016: Zagłosuj na parę, zdjęcia kandydatów

Historie par, które zgłosiły się do naszego plebiscytu są przeróżne. Niektórzy poznali się jeszcze w szkole, inni trafili na siebie za pośrednictwem portalu internetowego. Jedni zdecydowali się na małżeństwo po latach, drudzy z kolei zaręczyli się zaledwie po kilku miesiącach. Łączy ich jedno: chęć przeżycia niezapomnianego wesela. Chcąc wesprzeć przyszłe pary młode Dziennik Wschodni po raz kolejny wystartował z plebiscytem Nowożeńcy. W sumie do konkursu zgłosiły się 52 pary z całego województwa. Zwycięska para otrzyma pakiet nagród o wartości 14 tys. zł.

Na pakiet składa się suknia ślubna Art-mode, garnitur szyty na miarę firmy KRUK's different, obrączki marki Jubiler Corn, plenerowa i narzeczeńska sesja zdjęciowa wykonana przez profesjonalnego fotografa, makijaż ślubny i fryzura, pakiet florystyczny oraz możliwość występu DJ’a.

Głosować na poszczególne pary można na dwa sposoby: za pośrednictwem SMS-ów oraz poprzez kupony drukowane w naszej gazecie. Poprzez SMS głosować można do północy, 11 na 12 grudnia. Wiadomość o treści SLUB.numer pary (np. SLUB.999 ) należy wysyłać pod numer 7248 (koszt jednego SMS 2,46 z VAT). Inny sposób oddawania głosów to wysyłanie kuponów drukowanych codziennie w gazecie. Za pomocą kuponów plebiscytowych będzie można głosować do 9 grudnia do godziny 15. Jeden kupon, podobnie jak jeden wysłany SMS to równowartość 10 głosów. Zwycięży para, która uzyska najwięcej głosów.