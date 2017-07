Nowy dworzec autobusowy w Lublinie. Wiadomo kiedy poznamy jego projekt

Ruszają prace nad projektem nowego dworca autobusowego, który powstanie przy ul. Gazowej. Miasto podpisało umowę z firmą, która w pięć miesięcy ma pokazać wstępną koncepcję obiektu, a potem opracować dokumentację niezbędną do budowy dworca

Nowy obiekt ma przejąć rolę głównego dworca działającego dziś przy al. Tysiąclecia. Nie będzie to jednak sam dworzec, ale spory węzeł komunikacyjny.

– Będzie integrować przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi, samochodów osobowych i rowerów – wylicza Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.

Przy dworcu planowane są 54 zadaszone stanowiska odjazdu autobusów dalekobieżnych wyposażone w elektroniczne wyświetlacze pokazujące czas odjazdu. Zadaszona ma być również droga prowadząca z budynku na perony. Hol nowego dworca ma pomieścić nawet 300 podróżnych.

Obok powstanie pętla komunikacji miejskiej, przebudowane mają być także drogi w pobliżu dworca. – W tym ul. 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa oraz przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 – zapowiada Krzyżanowska.

Koszt całej inwestycji oszacowano na 191 mln złotych, z czego 137 mln ma pochodzić z unijnej dotacji. Ale najpierw trzeba to wszystko zaprojektować.

Kontrakt z projektantami opiewa na blisko 4,3 mln zł. Taką zapłatę ma dostać warszawska pracownia D+M Architects, która wygrała miejski przetarg, chociaż wcale nie była najtańsza. Trzy inne biura chciały projektować dworzec taniej, ale ich oferty zostały odrzucone przez Ratusz ze względu na „rażąco niską cenę”.

Zdyskwalifikowane firmy mogły oprotestować wynik przetargu, ale tego nie zrobiły. – Nie wpłynęło żadne odwołanie – mówi rzeczniczka Ratusza. To otworzyło miastu drogę do zawarcia umowy ze zwycięską firmą. Kontrakt jest już podpisany.

Do końca listopada architekci mają opracować wstępną koncepcję dworca. – Poddamy ją pod konsultacje społeczne – deklaruje Krzyżanowska. Po konsultacjach miasto przekaże pracowni uwagi do uwzględnienia. Po kolejnych czterech miesiącach gotowy ma być projekt budowlany, a projekt wykonawczy powinien być sporządzony najpóźniej do końca sierpnia przyszłego roku.

Pod koniec przyszłego roku gotowa ma być decyzja środowiskowa, a sama budowa miałaby się zacząć w roku 2020.