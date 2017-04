Nowy dyrektor COZL. Do czasu powrotu do zdrowia Zbigniewa Stopy

Zmiany na stanowisku dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Do czasu powrotu do zdrowia Zbigniewa Stopy, placówką będzie kierował Grzegorz Gomoła.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, dyrektor COZL Zbigniew Stopa trafił w poniedziałek do Kliniki Neurologii SPSK4 w Lublinie. Jego stan ma się poprawiać. Nie wiadomo jednak jak długo zostanie w szpitalu i kiedy wróci do pracy.

– Mogę powiedzieć tylko tyle, że dyrektor jest na zwolnieniu. Jego obowiązki decyzją zarządu województwa przejął Grzegorz Gomoła, dotychczasowy dyrektor ds. finansowo-organizacyjnych – mówi Wojciech Siomak, rzecznik COZL.

Gomoła będzie miał pełne kompetencje dyrektora COZL, takich jak podpisywanie dokumentów i prowadzenie negocjacji związanych z rozbudową szpitala, a także restrukturyzacją płac.

– To kwestie priorytetowe. Dyrektor Gomoła potrzebuje kilku dni na wdrożenie się w te tematy – mówi Siomak. – Ważne jest to, że będzie to kontynuacja tego, co rozpoczął dyrektor Stopa.

Grzegorz Gomoła został zatrudniony w COZL w drugiej połowie ubiegłego roku. Może się pochwalić doświadczeniem na dyrektorskim stołku.

W maju 2015 r. Gomoła stracił stanowisko dyrektora szpitala św. Tadeusza w Łukowie po głośnej sprawie z małą Zosią. Podopieczna łukowskiego domu dziecka miała być zaniedbywana przez personel medyczny szpitala. Grupa rodziców ujawniła amatorskie nagrania, na których widać dziewczynkę leżącą w swoich odchodach.

Wypowiedzenie umowy o pracę zarząd powiatu wręczył Gomole 4 maja. W uzasadnieniu można było m.in. przeczytać o „zasadniczych rozbieżnościach co do wizji funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie”, „różnicach poglądów w temacie dochodzenia do standardów” i wreszcie o „utracie zaufania do dyrektora”. Dyrektor mówił nam wówczas, że te zarzuty są dla niego niezrozumiałe. Ostatecznie powiat zamienił wypowiedzenie z pracy na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

– To nie jest priorytetowa sprawa dla naszego szpitala – stwierdza rzecznik COZL zapytany o tamta sprawę. – Poza tym Grzegorz Gomoła zaczął pracę w COZL po tym jak kierował Polikliniką MSWiA w Siedlcach, a nie bezpośrednio po odejściu z łukowskiego szpitala – zaznacza.