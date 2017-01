Nowy most na Bystrzycy już prawie gotowy. Demontują podpory

Zaczął się demontaż tymczasowych podpór nowego mostu na Bystrzycy w ciągu ul. Muzycznej. Betonowa konstrukcja jest już gotowa, a do zrobienia zostało niewiele. Budowa nowego dojazdu do stadionu i dworca jest zaawansowana już w ponad 90 proc.

Most wraz z nową częścią ul. Muzycznej ma być gotowy na maj. Droga ta ma się stać w czerwcu jednym z dojazdów do Areny Lublin, na której rozegrane będą trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017. Na lubelskim stadionie już 16 czerwca mają się zmierzyć młodzieżowe reprezentacje Polski i Słowacji, 19 czerwca Polska zagra ze Szwecją, a 22 czerwca ze Szwedami zmierzą się Słowacy.

Tuż obok stadionu, na budowie mostu, budowlańcy zdecydowanie wygrywają mecz z zimą. Prace przy budowie przedłużenia ul. Muzycznej są zaawansowane w ponad 90 proc.

Betonowa płyta nośna jest już gotowa i podwieszona do betonowych łuków, które będą najbardziej charakterystycznym elementem nowej przeprawy przez Bystrzycę. – Teraz zaczyna się wyjmowanie tymczasowych podparć, co do końca lutego powinno się udać – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Na przełomie marca i kwietnia zaplanowane jest m.in. malowanie mostu, na którym trzeba też oświetlenie. – Na koniec zostaną nawierzchnie i roboty wykończeniowe.

Asfalt jest już na nowych jezdniach zbudowanych z obu stron mostu, czyli na Muzycznej i na przedłużeniu Stadionowej. Brakuje jeszcze ostatniej warstwy nawierzchni. Przed jej ułożeniem trzeba jeszcze wyregulować studzienki, a na samym moście zamontować wysięgniki dla trakcji trolejbusowej.

– Gdy już cała nawierzchnia będzie ułożona, zamontowane zostaną przewody jezdne trakcji – zapowiada Kieliszek. Później pozostanie tylko oznakowanie drogi.

Nowa trasa będzie mieć jedną jezdnię z czterema pasami ruchu, przy czym zewnętrzne pasy będą zarezerwowane dla pojazdów komunikacji miejskiej. Dokładnie te, na których teraz parkują mieszkańcy pobliskich budynków. Dla nich otwarcie nowego dojazdu do stadionu będzie oznaczać ubytek kilkudziesięciu mniej lub bardziej oficjalnych miejsc parkingowych. Tego ubytku miasto tu nie zrekompensuje, co wprost przyznaje Urząd Miasta.

Droga wraz z mostem jest warta prawie 42 mln zł, jej wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest PRD Lubartów, a członkami Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i tarnobrzeska spółka Intop.

Jak go nazwą?

Nowy most na Bystrzycy na razie pozostaje bezimienny, ale są już plany co do nadania mu patrona. Nazwania go „mostem imieniem Witolda Pileckiego” chcą miejscy radni PiS.