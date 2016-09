Nowy park na Błoniach pod Zamkiem. Cztery pracownie chętne do projektowania

Zaproszenie do składania ofert miasto wysłało wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, gdy nie zdołało się dogadać ze zwycięzcami. To oni mieli dostać zlecenie na projekt nowego parku. Główną nagrodą, oprócz 50 tys. zł, było zaproszenie do negocjacji w sprawie umowy. Do negocjacji doszło, ale do niczego nie doprowadziły. Projektanci liczyli na „warszawskie stawki” i chcieli 720 tys. zł. Miasto uznało, że to za dużo i dawało tylko 200 tys. Do porozumienia nie doszło.

Dlatego Ratusz zmienił taktykę i o wyceny poprosił całą czołówkę. Urzędnicy zastrzegli, że spośród otrzymanych ofert wybiorą najtańszą, a nie tę, której autorzy zajęli wyższe miejsce w konkursie. Co oczywiście nie wyklucza, że mogłaby to być jedna i ta sama pracownia.

Wczoraj w południe minął termin składania ofert. Z dziewięciu firm odpowiedziały cztery.

Wśród nich jest ta, która zajęła II miejsce, to lubelska firma Garden Concept Architekci Krajobrazu. Jej wizję jurorzy docenili w konkursie m.in. za różnorodne atrakcje i „rozwiązania architektoniczne wpisane w istniejącą zieleń”. Na marginesie dodajmy, że w pracy z I miejsca podejście do zieleni było najmocniej krytykowane, bo zwycięzcy chcieli radykalnej wycinki.

Swoją ofertę złożyła też lubelska fundacja LuCreate, która w konkursie uplasowała się na III miejscu, a chwalona była za „interesujące propozycje programowe i przestrzenne”. Odzew nadszedł też z lubelskiego biura Wojciecha Bieleckiego, który uzyskał trzecie wyróżnienie i z docenionego czwartym wyróżnieniem krakowskiego biura Atelier Loegler Architekci.

Miasto nie zdradza, jakich cen zażyczyły sobie poszczególne pracownie. – Nie podajemy kwot ze względu na to, że będziemy chcieli prowadzić negocjacje z firmami – stwierdza Beata Krzyżanowska, rzecznik Ratusza.

Zespół, który ostatecznie dostanie zlecenie, będzie musiał w pierwszej kolejności sporządzić wstępną koncepcję, która trafi pod konsultacje społeczne. Musi zakładać jak najmniejszą wycinkę drzew, nie może dopuścić do przesłonięcia panoramy Starego Miasta i ma też zapewniać miejsce na wypoczynek, sport, gastronomię, czy imprezy kulturalne.

Po zebraniu uwag od mieszkańców opracowany ma być ostateczny projekt. Miasto chce go mieć w drugim kwartale przyszłego roku. Potem zlecić ma urządzenie parku.