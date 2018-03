Nowy park trampolin w Lublinie już otwarty. Tak wygląda [zdjęcia]

To pierwszy w Polsce park trampolin największej europejskiej sieci wywodzącej się z Holandii. Jump XL jest europejskim liderem budowy parków trampolin. Najwięcej parków pod tym szyldem znajduje się w Holandii oraz w Belgii, Francji i Niemczech.

W hali o powierzchni 1700 mkw. znajduje się kompleks połączonych ze sobą kilkudziesięciu trampolin wraz z basenami z gąbkami, koszami do ćwiczenia wsadów, ścianką wspinaczkową, wieżą do skakania na wielką poduchę powietrzną, tor ninja i belką do walk młodych gladiatorów.