Nowy pomnik w Lublinie. 11 projektów zgłoszonych w konkursie

Do środy autorzy projektów walczących w konkursie na projekt pomnika ks. Idziego Radziszewskiego - założyciela i pierwszego rektora KUL mieli czas na dostarczenie prac.

Pomnik ma stanąć na skwerze abp. Józefa Życińskiego, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni (u zbiegu ulicy Radziszewskiego i Alei Racławickich, pomiędzy CSK a hotelem Mercure). Konkurs obejmuje nie tylko projekt pomnika, ale także koncepcję zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia.

Autor najlepszego projektu otrzyma nie tylko możliwość realizacji swojej wizji artystycznej, ale również nagrodę pieniężną w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Koszt wykonania wszystkich prac związanych z budową pomnika oraz zagospodarowania terenu (wraz z dokumentacją) musi się zmieścić w kwocie 390 tys. zł.

Do środy, do godz. 15 organizatorzy czekali na projekty. Jest ich 11. Zwycięzcę konkursu poznamy 12 czerwca. Wyłoni go komisja: prof. dr Leszek Mądzik – przewodniczący, dr hab. Aneta Kramiszewska – zastępca przewodniczącego, mgr Agnieszka Hencner-Chmiel – sekretarz, inż. Barbara Czarnecka-Łobko – zastępca sekretarza oraz członkowie: prof. Stanisław Radwański, dr hab. Ireneusz Wędrzyński, dr inż. Jan Kamiński, dr Hubert Mącik, dr Wojciech Mendzelewski, dr Krzysztof Przylicki, mgr inż. Jerzy Korszeń, mgr inż. Andrzej Lendzion.