Informację o uruchomieniu nowego połączenia podało lotnisko Malpensa na swojej stronie internetowej. Loty obsługiwane przez linię easyJet mają ruszyć 29 października.

Loty z Lublina do Mediolanu będą się odbywać dwa razy w tygodniu: w czwartki oraz w niedziele. W okresie świątecznym planowane są jeszcze dodatkowe loty w sobotę.

Biletów na loty z Lublina do Mediolanu nie ma jeszcze w systemie rezerwacyjnym easyJet. Nie wiadomo więc na razie ile będą kosztować. To będzie drugie połączenie easyJet z tego włoskiego miasta do Polski. Dla porównania najtańsze bilety w jedną stronę z Krakowa do Mediolanu kosztują od 120 zł (wylot w lipcu) po 90 zł (wylot we wrześniu).

Szczegóły połączenia z Lublina do Mediolanu - TUTAJ.