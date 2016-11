Nowy radiowóz Straży Miejskiej. Do przewozu zwierząt

Nowy radiowóz trafił do służby w lubelskiej Straży Miejskiej. Pojazd jest nietypowy, bo służyć ma do przewozu... zwierząt. Wykorzystywany będzie przez tzw. Eko-patrol zajmujący się m.in. łapaniem bezpańskich zwierząt.

W wyposażeniu vw transportera znajdują się specjalne klatki do łapania i przewożenia zwierząt, chwytaki do węży, a także urządzenia do odstraszania agresywnych psów ultradźwiękami. Pojazd z wyposażeniem kosztował niecałe 180 tys. zł i był kupiony w ramach jednego ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego.

Wyjazdy do wałęsających się bez opieki zwierząt, które trafiają potem do schroniska przy ul. Metalurgicznej, nie są jedynym zajęciem tej specjalnej grupy w Straży Miejskiej. Jej funkcjonariusze zajmują się też dzikimi wysypiskami, a także sprawdzają, czy w piecach i na podwórkach nie są spalane odpady.