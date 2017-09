O północy w nocy z soboty na niedzielę zmieni się rozkład jazdy pociągów. Ma obowiązywać tylko do 14 października. Przywita nas kilkudniowym skróceniem tras trzech pociągów do Warszawy.

Co nas czeka od niedzieli? Zmieni się oficjalny czas przejazdu pociągów na objazdowej trasie z Lublina do Warszawy (i z powrotem) przez Lubartów, Parczew, Łuków i Siedlce. Rozkład przewiduje dłuższy postój w Łukowie, gdzie lokomotywa jest wymieniana ze spalinowej na elektryczną w drodze do Warszawy, a z elektrycznej na spalinową w drodze do Lublina.

Od 4 września do 9 września (od najbliższego poniedziałku) skrócona będzie trasa kilku pociągów z Lublina do stolicy i powrotem. Składy nie dotrą do Warszawy Centralnej ani Zachodniej. Powód? Prace na torach. W tych dniach pociąg wyjeżdżający z Lublina o godz. 8.50 skończy bieg na Warszawie Wschodniej, tak samo wieczorny pociąg z godz. 19.08 i sobotni z 13.14.

W drogę powrotną od 4 do 9 września nie wyjedziemy z Centralnego ani pierwszym porannym pociągiem (tym z godz. 5.50), ani ostatnim wieczornym (z godz. 19.50). Obydwa zaczną kurs z Warszawy Wschodniej: jeden o 5.58, drugi o 19.58. Na Wschodnią trzeba będzie się też pofatygować 9 września na pociąg do Lublina, który odjedzie stamtąd o 11.59.

W nowym rozkładzie nowe będą też godziny połączeń regionalnych, w tym zastępczej komunikacji autobusowej między Lublinem a Dęblinem. Pojawi się tu w dni robocze dodatkowe połączenie z Dęblina do Lublina (odjazd o 6.35, przyjazd na 8.43) oraz z Lublina do Dęblina (odjazd o 14.30, przyjazd na 17.38).

– Wprowadzono również zmianę lokalizacji przystanków autobusowej komunikacji zastępczej w miejscowościach: Sadurki, Nałęczów i Czesławice – informuje Zofia Dziewulska z Lubelskiego Oddziału Przewozów Regionalnych.

Przystanki w Sadurkach i Nałęczowie wyznaczono przed dworcami kolejowymi, a w Czesławicach na przystanku busów, 300 m od kolejowego.

Z Lublina do Warszawy Centralnej

• odjazd 4.58 – przyjazd 8.29 • odjazd 6.51 – przyjazd 10.16. • odjazd 8.50 – przyjazd 12.00 • odjazd 10.52 – przyjazd 14.10 •odjazd 13.14 (kursuje tylko w soboty i niedziele) – przyjazd 16.30 • odjazd 15.19 – przyjazd 18.20 • odjazd 17.25 (w weekendy o 17.41) – przyjazd 21.04 • odjazd 19.08 – przyjazd 22.10.

Do Krakowa, Wrocławia i Katowic

Pociągi w tych kierunkach nadal będą odjeżdżać dopiero z Dęblina (kolej dowiezie tam pasażerów z Lublina autobusem). • o 7.25 z Dęblina wyjedzie pociąg do Krakowa (bez niedziel) • o 8.54 do Wrocławia • o 12.56 do Wrocławia • o 16.55 do Gliwic (bez sobót) • o 19.27 do Krakowa