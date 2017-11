Nowy stadion otwarty za długo? Radny pyta

– Czy to jest zasadne, żeby dla dwóch-trzech osób otwierać wszystko, oświetlać – pytał radny podczas ostatnich obrad. Dreher poprosił już prezydenta o zastanowienie się, czy stadion nie jest przypadkiem za długo dostępny dla mieszkańców. Każdy chętny może korzystać z obiektu od poniedziałku

do piątku między godz. 8 a 10 oraz od godz. 18.30 do 20, w soboty między godz. 8 a 10 oraz od 13 do 20, zaś w niedziele od godz. 8 do 20. – Nie jest to finansowo ekonomiczne. Można by to było jeszcze raz przeanalizować – ocenił Dreher.