Nowy stadion w Lublinie. Zamawiają sprzęt dla lekkoatletów

Zamówienie dotyczy m.in. szafek na odzież dla zawodników, stołu do masażu, składanych noszy, krzeseł, szafek na leki, czy też kostkarki do lodu. Oferty będą przyjmowane przez Urząd Miasta do południa w środę, później w ciągu dwóch tygodni miasto ma wskazać zwycięską ofertę.

Niezbędny zawodnikom sprzęt może więc trafić na stadion nawet dwa miesiące po terminie, w którym ma się zakończyć budowa obiektu. Ratusz tłumaczy, że stadion, gdy będzie już gotowy, musi jeszcze przejść odbiory techniczne oraz uzyskać certyfikat, a to może potrwać.

Imprezą na uroczyste otwarcie stadionu nie byłyby jednak zawody, ale wydarzenie zawierające – jak określają to miejscy urzędnicy „symboliczne elementy lekkiej atletyki”.