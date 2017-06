O Józefie Piłsudskim wiedzą wszystko. Konkurs dla uczniów

– Konkurs zorganizowaliśmy w tym roku po raz pierwszy. Pomysł powstał, gdy Sejm uznał ten rok rokiem Józefa Piłsudskiego. Postanowiliśmy więc przybliżyć uczniom tę postać. Okazało się, że wiedza wśród młodych ludzi jest ogromna. Do udziału zgłosili się pasjonaci samego Marszałka oraz dwudziestolecia międzywojennego – zauważa Bartosz Czajka, z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, który zorganizował konkurs.

Do pierwszego szkolnego etapu konkursu zgłosiło się siedem szkół z całego województwa. Po eliminacjach 10 najlepszych uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Oprócz testu wiedzy musieli oni opisać różnice między koncepcją federacyjną Piłsudskiego i inkorporacyjną Dmowskiego, kontrowersje związane z bitwą warszawską lub stosunek Piłsudskiego do demokracji i systemu parlamentarnego w II RP. Wszyscy doskonale sobie poradzili z tym zadaniem.